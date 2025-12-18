Добромир Дафинов: Знаехме, че ще е трудно

Популярни
  • 18 дек 2025 | 12:22
  • 260
  • 0
СФК Светкавица 2014 (Търговище) завърши дебютния си полусезон на 13 място в Североизточната Трета лига.

Добромир Дафинов, президент на клуба, коментира пред Sportal.bg.

„За първи път участвахме на това ниво. Разчитахме на млади футболисти без опит. Като добавим и безпаричието, трудностите стават доста. Очаквахме ги. Въпреки това сме доволни от представянето си. Изиграхме и добри мачове. Вярваме в потенциала на отбора ни. Съставен е от млади местни играчи. Ще продължим да им даваме шанс. Очакваме през втория полусезон да се представим по-добре“.

