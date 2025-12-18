Сегер си търси усилено нов отбор

Трансферното разочарование на ЦСКА Давид Сегер не се е отдал изцяло на почивка след края на есенния полусезон. 26-годишният халф се е прибрал в Швеция при семейството си, като е в процес на активно търсене на нов отбор. С тази задача са ангажирани и неговите агенти, пише “Тема спорт”.

Сегер на попада в плановете на Христо Янев и ЦСКА и почти сигурно през зимата ще си тръгне от Борисовата градина. Единият вариант е това да се случи чрез трансфер за минимална сума, а другият е договорът му да бъде прекратен по взаимно съгласие. Преди време из шведските медии имаше информации, че полузащитникът е набелязан от местния Юргорден. За момента обаче не е имало движения в тази посока.

Сегер премина в ЦСКА от Йостер срещу 400 000 евро, но така и не успя да се наложи при “червените”. Той завърши есента като твърда резерва и също няма желание да остане в отбора.