Програмата на Ботев (Нови пазар)

  • 18 дек 2025 | 12:55
На 17-и или 18-и януари, Ботев (Нови пазар) ще проведе първата си тренировка за 2026 година. С нея ще стартира подготовката за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. В хода й ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Ботев (Нови пазар)Аксаково (Аксаково)

31 януари: Ботев (Нови пазар)Олимпик (Варна)

7 февруари: Ботев (Нови пазар)Фратрия II (Варна)

14 февруари: Ботев (Нови пазар) – Септември (Драгоево, Област Шумен)

