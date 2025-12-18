Мароко трябва да се справи с големите очаквания и напрежението на Купата на африканските нации

Популярни
Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
Домакините на Купата на африканските нации Мароко показват най-доброто с красиви стадиони и много удобства за 24-те отбора, но напрежението върху собствените им футболисти да спечелят титлата е невероятно голямо, пише агенция Ройтерс.

Най-предно класираният отбор от Африка в ранглистата на ФИФА беше полуфиналист на последното Световно първенство, спечели рекордните 18 мача подред и се гордее със звезден състав от играчи, базирани във водещи европейски клубове, което ги прави фаворити за титлата. Но въпреки престижното си място в африканския футбол, Мароко е печелил турнира само веднъж и това беше преди почти половин век. Те бяха силно подкрепяни на последните четири издания, но не успяха да стигнат по-далеч от четвъртфиналите.

Домакинството би трябвало да подобри шансовете им, но разпродадените стадиони и фанатичната домакинска публика също биха могли да се окажат плашещи, съчетани с отговорността да се справят с всички организационни усилия, вложени в турнира.

„Трябва да спечелим Купата на африканските нации“, каза треньорът Уалид Реграги на последната си пресконференция миналия месец, цитиран от БТА.

„У дома ще бъде трудно да се играе срещу нас, доказахме го. Напреднахме и подмладихме отбора“, добави той за разочарованието от загубата на осминафиналите от Южна Африка на последния финал преди две години.

„Интегрирахме млади играчи, като същевременно запазихме основните си силни страни. Влизаме в този турнир с увереност, но нищо не е гарантирано“, каза още Реграги.

Мароко ще бъде съдомакин на Световното първенство през 2030 година заедно с Португалия и Испания, а Купата на африканските нации ще се играе на девет стадиона в шест града.

Първите три мача на Мароко са на реконструирания „Стад Принс Мулай Абдела“ в Рабат с капацитет 68 700 души, където ще се играят срещата на откриването и финалът.

В Танжер има реконструиран стадион със 75 000 места, който също ще се използва до полуфиналите, както и съоръжения в Агадир, Казабланка, Фес и Маракеш.

Мароко ще се изправи пред сериозно изпитание от внушителна конкуренция – половината от 24-те отбора са печелили Купата на африканските нации преди това, а седем от тях се класираха за Световното първенство догодина.

Защитаващият титлата си шампион Кот д'Ивоар, Нигерия и Сенегал водят предизвикателството в Западна Африка, докато от северната част на континента Алжир и Египет също са претенденти. Египет е печелил надпреварата рекордните седем пъти, но последният беше през 2010-а, и този турнир вероятно ще бъде последен шанс за звездата Мохамед Салах да добави отличие на национално ниво към впечатляващата си клубна кариера.

Няма нови участници, въпреки че и Ботсвана, и Коморските острови ще играят едва на втория си турнир. Коморските острови се оказаха изненадата на финалите през 2021 година в Камерун, когато елиминираха Гана, а този път влизат директно в битката в първия мач срещу Мароко в неделя.

