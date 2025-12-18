Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов за полусезона на Ботев (Ихтиман)

Валери Свиленов за полусезона на Ботев (Ихтиман)

  • 18 дек 2025 | 11:04
  • 167
  • 0

В първата половина на настоящия сезон, Ботев (Ихтиман) реализира най-силното си представяне за последните десет години в Югозападната Трета лига. Отборът финишира на шесто място, само на две точки зад призовата тройка. Треньорът Валери Свиленов направи равносметката.

„ Ако кажа, че съм напълно доволен, ще излъжа със сигурност, защото можехме да се предствавим доста по-добре с оглед силната серия от 10 поредни мача без загуба и с отбора, с който разполагаме. В дадени срещи обаче не бяхме концентрирани и подценихме съперниците. Визирам двубоите с Германея (Сапарева баня), с ОФК Костинброд, дори и със Струмска слава у дома.

Именно от загубата ни с 3:4 в Сапарева баня започна всичко. Допуснахме подценяване, на полувремето си помислихме, че сме спечелили и най-лошото се случи. Последва тежък период за отбора ни– серия от четири поредни мача без победа. Вината я търсим в нас – треньорите. Направили сме си нужните изводи, за да не се повтаря.

Положителното през изминалия период, е че се разминахме с огромни кадрови проблеми – контузени и наказани футболисти. Нормално е да липсват един или двама, но е имало периоди, в които са липсвали много повече момчета. Разполагаме с добър и равностоен състав, виждате, че дори и на резервната скамейка има страшно добри и опитни играчи. Няма как това да не радва един треньор – когато се обърне и да знае, че има на кого да разчита да помогне в трудни моменти.

Целта ни за сезона е напълно постижима – да сме в тройката и възможно най-близо до първия отбор в класирането. И тази година първенството е доста равностойно, в челото няма такъв изявен фаворит, който да се откроява пред останалите отбори.

Пожелавам на всички футболисти, на техните семейства и близки много здраве, късмет и весело посрещане на предстоящите празници. И през пролетта да бъдем още по-добри и постоянни в представянето си“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

  • 18 дек 2025 | 06:45
  • 14580
  • 32
Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

  • 18 дек 2025 | 01:59
  • 1658
  • 1
Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

  • 17 дек 2025 | 20:05
  • 920
  • 2
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 35666
  • 26
Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 614
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 14467
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 11685
  • 1
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 12543
  • 25
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 7645
  • 10
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 3401
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7519
  • 1
Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

  • 18 дек 2025 | 08:08
  • 11790
  • 7