Валери Свиленов за полусезона на Ботев (Ихтиман)

В първата половина на настоящия сезон, Ботев (Ихтиман) реализира най-силното си представяне за последните десет години в Югозападната Трета лига. Отборът финишира на шесто място, само на две точки зад призовата тройка. Треньорът Валери Свиленов направи равносметката.

„ Ако кажа, че съм напълно доволен, ще излъжа със сигурност, защото можехме да се предствавим доста по-добре с оглед силната серия от 10 поредни мача без загуба и с отбора, с който разполагаме. В дадени срещи обаче не бяхме концентрирани и подценихме съперниците. Визирам двубоите с Германея (Сапарева баня), с ОФК Костинброд, дори и със Струмска слава у дома.

Именно от загубата ни с 3:4 в Сапарева баня започна всичко. Допуснахме подценяване, на полувремето си помислихме, че сме спечелили и най-лошото се случи. Последва тежък период за отбора ни– серия от четири поредни мача без победа. Вината я търсим в нас – треньорите. Направили сме си нужните изводи, за да не се повтаря.

Положителното през изминалия период, е че се разминахме с огромни кадрови проблеми – контузени и наказани футболисти. Нормално е да липсват един или двама, но е имало периоди, в които са липсвали много повече момчета. Разполагаме с добър и равностоен състав, виждате, че дори и на резервната скамейка има страшно добри и опитни играчи. Няма как това да не радва един треньор – когато се обърне и да знае, че има на кого да разчита да помогне в трудни моменти.

Целта ни за сезона е напълно постижима – да сме в тройката и възможно най-близо до първия отбор в класирането. И тази година първенството е доста равностойно, в челото няма такъв изявен фаворит, който да се откроява пред останалите отбори.

Пожелавам на всички футболисти, на техните семейства и близки много здраве, късмет и весело посрещане на предстоящите празници. И през пролетта да бъдем още по-добри и постоянни в представянето си“.