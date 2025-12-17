Популярни
  3. Ботев (Ихтиман) взе бивш юношески национал

Ботев (Ихтиман) взе бивш юношески национал

  • 17 дек 2025 | 15:41
  • 488
  • 0

Антон Бакалов ще играе за Ботев (Ихтиман). Бившият юношески национал идва от Витоша (Бистрица). 22-годишния атакуващ полузащитник е юноша на Национал (София). Обличал е екипа на трите отбора на ЦСКА 1948, както и на дубъла на Левски (София). Бакалов е втория нов в отбора на Ботев, след Кристиян Андонов. Треньорът Валери Симеонов води разговори с още един атакуващ футболист. При положителен финал на преговорите, въпросният ще е последното попълнение. Ако не се стигне до договорка, други нови играчи в ихтиманския тим няма да има.

