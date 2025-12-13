Популярни
В Ботев (Ихтиман) уточниха всичко

  13 дек 2025 | 10:40
На 10 януари следващата година, Ботев (Ихтиман) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Първата тренировка ще е в София. В хода на тренировъчния процес ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Ботев (Ихтиман)Хебър (Пазарджик) 

24 януари: Ботев (Ихтиман)Спортист (Своге) 

28 януари: Ботев (Ихтиман) – Национал (София)

31 януари: Ботев (Ихтиман)Септември II (София)

7 февруари: Ботев (Ихтиман)Пирин (Разлог)

14 февруари: Ботев (Ихтиман)Сливнишки герой (Сливница)

