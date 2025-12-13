В Ботев (Ихтиман) уточниха всичко

На 10 януари следващата година, Ботев (Ихтиман) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Първата тренировка ще е в София. В хода на тренировъчния процес ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Ботев (Ихтиман) – Хебър (Пазарджик)

24 януари: Ботев (Ихтиман) – Спортист (Своге)

28 януари: Ботев (Ихтиман) – Национал (София)

31 януари: Ботев (Ихтиман) – Септември II (София)

7 февруари: Ботев (Ихтиман) – Пирин (Разлог)

14 февруари: Ботев (Ихтиман) – Сливнишки герой (Сливница)