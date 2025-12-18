В Янтра (ПТ) вече всичко е готово

Попълнен е окончателно календара с приятелските срещи на Янтра (Полски Тръмбеш). Запълнена е вече и свободната досега дата 7 февруари. За тогава е договорена контрола с Левски 2007 от едноименния град. На 26 януари, отборът на Янтра дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му са планирани шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

31 януари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Янтра U18 (Габрово)

4 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър U17 (Велико Търново)

7 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – Левски 2007 (Левски)

14 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)

21 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

28 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян