НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Полски Тръмбеш)
  3. В Янтра (ПТ) вече всичко е готово

  • 18 дек 2025 | 10:02
  • 84
  • 0

Попълнен е окончателно календара с приятелските срещи на Янтра (Полски Тръмбеш). Запълнена е вече и свободната досега дата 7 февруари. За тогава е договорена контрола с Левски 2007 от едноименния град. На 26 януари, отборът на Янтра дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му са планирани шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

31 януари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Янтра U18 (Габрово)

4 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър U17 (Велико Търново)

7 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – Левски 2007 (Левски)

14 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)

21 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

28 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян

