УЕФА глоби Байерн и наложи частично затваряне на стадиона заради изцепки на феновете

Байерн (Мюнхен) беше най-тежко санкционираният клуб в последните дисциплинарни мерки на УЕФА, обявени в сряда, като получи общо 116 000 евро глоби и частично затваряне на стадиона за следващия си домакински мач от Шампионската лига.

Баварците бяха обвинени в блокиране на обществени проходи и палене на фойерверки в мача си срещу Спортинг по-рано този месец.

В резултат на това УЕФА разпореди изпълнението на предварително отложено наказание, което доведе до частично затваряне на сектори 111 до 114 на стадион „Алианц“ за следващия домакински мач на Байерн от УЕФА - срещу Юнион Сен Жилоаз на 21 януари.

На Байерн беше наложено и допълнително частично затваряне на целия Южен сектор за следващ мач, но това допълнително затваряне е отложено за двугодишен изпитателен срок.

Допълнителни глоби последваха загубата на Байерн като гост от Арсенал миналия месец.

УЕФА глоби германския клуб с 40 000 евро за нарушаване на обществения ред и хвърляне на предмети, както и с 30 000 евро за „предаване на съобщения, неподходящи за спортно събитие“.

Междувременно, Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА също така разпореди прилагането на предварително отложена санкция срещу Айнтрахт Франкфурт, като забрани на германския клуб да продава билети на своите гостуващи фенове за следващия им мач.

Германският клуб беше обвинен, след като феновете им хвърляха предмети, палиха факли и причиниха щети на стадион „Камп Ноу“, когато загубиха с 1:2 от Барселона миналата седмица. Следващият им мач е гостуване на азербайджанския Карабах.

Айнтрахт беше глобен с общо 38 000 евро, като му бяха дадени и 30 дни да се свърже с каталунците за уреждане на щетите, причинени от техните фенове в тоалетните на гостуващата секция.

Спортинг също беше глобен с 40 000 евро и му беше наложена забрана за билети за гостуване, докато Лил получи глоба от 10 000 евро и отложена забрана за продажба на входни талони за нарушения, свързани с факли в мача им от Лига Европа срещу Йънг Бойс.

Израелският отбор Макаби Тел Авив беше глобен с 20 000 евро за расистко или дискриминационно поведение от страна на привържениците си в мача им от Лига Европа срещу Щутгарт.

