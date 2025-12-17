Популярни
  2. Кристъл Палас
  3. Марк Геи: Два мача за три дни? Благодаря на този, който измисли графика

Марк Геи: Два мача за три дни? Благодаря на този, който измисли графика

  • 17 дек 2025 | 17:11
  • 845
  • 0
Футболистите на Кристъл Палас са готови за всичко в предстоящия тежък календар, който включва изиграването на два мача в рамките на три дни. Англичаните ще срещнат КуПС в Лигата на конференциите в четвъртък, преди да играят с Лийдс в събота.

"Благодаря на този, който измисли графика ни за седмицата", каза с усмивка капитанът Марк Геи за Sky Sports.

"Най-важното е, че имаме възможност да се поправим след загубата от Манчестър Сити в неделя. Преди това имаме мач в Европа, след това срещаме Лийдс, а бързо след това и Арсенал. Окей, ние искаме да играем футбол. Искаме да ставаме по-добри и това може да се случи само на терена", добави английският национал.

Относно плановете на Оливер Гласнер да ротира състава, Геи заяви: "Нямам идея какво ще стане, но сме готови за всичко. Трябва да се грижим за кондицията ни, да следваме инструкциите на мениджъра и да бъдем готови. Само той решава кога това ще се случи".

