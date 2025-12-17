Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. В Созопол уточниха всичко

В Созопол уточниха всичко

  • 17 дек 2025 | 16:26
  • 253
  • 0
В Созопол уточниха всичко

Отпадна последната въпросителна в програмата на едноименния тим на Созопол за подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Търсеше се съперник за приятелска среща на 17 януари. Вече е решено, тогава Созопол ще играе с Черноморец (Бургас). Въпросната контрола беше планирана за 14 януари, но окончателната договорка между съперниците е да премерят сили на 17 януари. Така програмата на Созопол вече е в завършен вид. Старши треньора Петър Кюмюрджиев събира отбора на 5 януари в 14:00 часа. Целият процес ще се проведе на местната база. В хода му, ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяването на първенството, Созопол излиза срещу Загорец (Нова Загора) в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за контролите:

10 януари: Созопол - Българово (Българово)

17 януари: Созопол - Черноморец (Бургас)

24 януари: СозополНефтохимик (Бургас)

31 януари: СозополДимитровград

7 февруари купа АФЛ: СозополЗагорец (Нова Загора)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

  • 17 дек 2025 | 13:34
  • 6707
  • 17
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29800
  • 39
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 9430
  • 1
Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 11:43
  • 3994
  • 3
Севлиево започва подготовка на Йордановден

Севлиево започва подготовка на Йордановден

  • 17 дек 2025 | 10:35
  • 992
  • 2
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8985
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 1848
  • 0
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29800
  • 39
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33146
  • 66
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8985
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3127
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 8627
  • 9