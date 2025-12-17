В Созопол уточниха всичко

Отпадна последната въпросителна в програмата на едноименния тим на Созопол за подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Търсеше се съперник за приятелска среща на 17 януари. Вече е решено, тогава Созопол ще играе с Черноморец (Бургас). Въпросната контрола беше планирана за 14 януари, но окончателната договорка между съперниците е да премерят сили на 17 януари. Така програмата на Созопол вече е в завършен вид. Старши треньора Петър Кюмюрджиев събира отбора на 5 януари в 14:00 часа. Целият процес ще се проведе на местната база. В хода му, ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяването на първенството, Созопол излиза срещу Загорец (Нова Загора) в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за контролите:

10 януари: Созопол - Българово (Българово)

17 януари: Созопол - Черноморец (Бургас)

24 януари: Созопол – Нефтохимик (Бургас)

31 януари: Созопол – Димитровград

7 февруари купа АФЛ: Созопол – Загорец (Нова Загора)