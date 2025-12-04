Петър Кюмюрджиев за полусезона на ФК Созопол

Едноименният тим на Созопол завършва годината в златната среда – девето място на Югоизточната Трета лига. Треньорът Петър Кюмюрджиев коментира представянето пред Sportal.bg .

„През лятото привлякохме 11 футболисти и започнахме изграждането на нов отбор. Такъв процес неминуемо е съпътстван от амплитуди. И те се случиха. Разделям представянето ни на три етапа. Започнахме добре през август – спечелихме три от първите четири мача. Месец септември беше тежък – допуснахме пет загуби. Можеше да избегнем някои от тях. Повратният момент беше 2:3 на нашия стадион от Атлетик (Куклен). Завърнахме се на верния път през октомври и до края на полусезона записахме седем победи, по две равенства и загуби, включително двубоите за купата на Аматьорската лига. Цялостната равносметка показва, че сме постигнали по-добро класиране от предишните два сезона. Силно се представяхме на нашия стадион. Трябва да подобрим показателите и при гостуванията. Дадохме шанс на млади футболисти. На фона на ресурсите на клуба, можеше да спечелим още три, четири точки през изминалия полусезон. Продължаваме да работим много сериозно с надеждата, че през пролетта ще сме по-добри“.