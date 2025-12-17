Популярни
Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

  17 дек 2025
Талавера де ла Рейна ще се изправи срещу Реал Мадрид в мач от Купата на краля. Двубоят е част от сезон 2025/2026 на турнира и ще се проведе на 17 декември 2025 г. Началният час на срещата е определен за 22:00 часа българско време.

Това е една от най-интересните срещи в този етап на надпреварата, противопоставяща скромен отбор от по-долните дивизии срещу един от грандовете на испанския и европейския футбол.

Талавера де ла Рейна показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. Отборът постигна победа в последния си мач срещу Мерида (2:1) на 14 декември в Примера дивисион РФЕФ. Преди това претърпя загуба като гост на Арентейро (0:1) на 7 декември. Впечатляваща беше победата им в предишния кръг на Купата на краля срещу Малага (2:1) на 3 декември, което им осигури този престижен сблъсък с Реал Мадрид. Последваха две поредни загуби - от Касереньо (0:1) на 30 ноември и от Самора (1:2) на 23 ноември, и двете в първенството.

Реал Мадрид, от своя страна, има три победи, една равна и една загуба в последните си пет мача. "Белият балет" победи Алавес като гост (2:1) на 14 декември в Ла Лига, но преди това отстъпи на Манчестър Сити (1:2) в Шампионската лига на 10 декември. Изненадваща беше загубата от Селта (0:2) на 7 декември, последвана от убедителна победа над Атлетик Билбао (3:0) на 3 декември и равенство с Жирона (1:1) на 30 ноември.

Освен това вчера вечният съперник на "кралете" Барселона взе своя мач от 1/16-финалите и се класира за следващата фаза на надпреварата, което ще бъде допълнителен стимул за момчетата на Чаби Алонсо.

През миналия сезон "белият балет" стигна до самия финал на турнира и бе много близо до трофея, но след като водеше с 2:1, допусна обрат именно от Барселона за крайното 2:3.

