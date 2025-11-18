Стефан Велков: Трябва да покажем единство

Популярни
Стефан Велков изрази позитивното си вълнение от завръщането си в националния отбор след повече от пет години и подчерта нуждата от единство, характер и сърце в предстоящия мач срещу Грузия. Той вижда силните съперници като възможност за сверяване на часовника и за напредък, въпреки настоящата ситуация в групата на България.

Тимът ни посреща Грузия тази вечер от 21:45 часа.

„Определено се чувствам позитивно, както се знае, около пет и половина години не съм бил част на националния отбор. Радвам се, че съм тук, радвам се да тренирам с момчетата, повече от тях ги познавам и от предишните национални гарнитури, и от съвместната ни работа на терена. Чувството е позитивно. Искаме да излезем, да победим и да покажем възможно най-добро лице на националния отбор“, сподели Стефан Велков.

„Моето лично мнение е, че на първо място трябва да покажем единство, характер, сърце и душа за България. Защото това е основата. От там насетне можем да надграждаме и да вървим напред. Но това е на първо място“, каза още защитникът на Вейле.

„Според мен точно тези съперници са най-хубавото или най-приятно да се играе, тъй като това са най-добрите футболисти и в света, и в Европа. И само единствено можем да спечелим от това нещо. Можем да си сверим часовник, както виждаме доста сме назад, но това ни дава шанс да гледаме напред и да вървим напред“, завърши Велков.

