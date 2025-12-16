Стана ясно кой ще свири последния мач в България за 2025 година

Популярни
  • 16 дек 2025 | 18:31
  • 463
  • 1
БФС обяви, че Мариян Гребенчарски ще бъде главен съдия на последния мач в българското първенство за 2025 година между Берое и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в петък (19 декември) в отложен двубой от 6-ия кръг на efbet Лига.

Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба
Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба

Ето назначенията за този мач:

19 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Васил Петров Минев
СН: Иван Захариев Вълчев

