Стана ясно кой ще свири последния мач в България за 2025 година

БФС обяви, че Мариян Гребенчарски ще бъде главен съдия на последния мач в българското първенство за 2025 година между Берое и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в петък (19 декември) в отложен двубой от 6-ия кръг на efbet Лига.

Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба

Ето назначенията за този мач:

19 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Васил Петров Минев

СН: Иван Захариев Вълчев