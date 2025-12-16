Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба

Популярни
  Берое
  16 дек 2025 | 09:05
Билетите за отложената среща от шести кръг на еfbet Лига между Берое и Лудогорец в Стара Загора вече са в продажба. Двубоят е последен за календарната година в българския футболен елит и е насрочен за 19 декември от 17:30 часа на стадион "Берое".

Цената на талоните е 15 лева, ако бъдат закупени предварително или в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лева. Билетите са в предварителна продажба на всички каси на eventim в страната, както и онлайн. За гостуващите фенове цените са същите и ще се предлагат онлайн или на касата пред сектор "Гости".

Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност, съобщават от Берое.

