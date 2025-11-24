Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

Дакота Дичева почти сигурно ще се радва да се върне в клетката в Дубай в началото на следващата година.

ММА експерт настоява UFC да разменят Магомед Анкалаев за Дакота Дичева

Дичева (15-0), победителка в турнира за жени в категория „муха“ на PFL за 2024 г., ще се изправи срещу бившата шампионка на Bellator по кикбокс Дениз Килхолц (8-5) на събитието PFL: Road to Dubai, обяви организацията в понеделник.

PFL: Road to Dubai ще се проведе на 7 февруари в зала Coca-Cola Arena в Дубай. В главния двубой шампионът в лека категория Усман Нурмагомедов ще защитава титлата си срещу Алфи Дейвис. В подглавната среща ще се реши вакантната титла в полусредна категория между Рамазан Курамагомедов и Шамил Мусаев.

Дичева, 27-годишна полубълагрка, която тренира в American Top Team, постигна два нокаута в първия рунд по време на редовния сезон на PFL през 2024 г. На полуфинала тя нокаутира Джена Бишоп още в първия рунд, а преди година по това време достигна върха на кариерата си в ММА до момента, когато спря Тайла Сантос с технически нокаут във втория рунд и спечели титлата в турнира за 2024 г.

През юли тя се завърна в действие на PFL Africa 1 и надви бившата състезателка на Bellator Сумико Инаба, но това беше първият път, в който ѝ се наложи да стигне до пълния брой рундове за победа в PFL. Преди това деветте ѝ двубоя под знамето на PFL завършиха с приключване.

Тази седмица се навършват две години от последния мач на Килхолц – по ирония на съдбата победа именно над Инаба на Bellator 301, който беше последното събитие на организацията. Нидерландската специалистка по кикбокс се би за титлата на Bellator срещу Джулиана Веласкес през юли 2021 г., но загуби със спорно разделено съдийско решение. Това постави началото на серия от три загуби, които остават единствените последователни поражения в кариерата ѝ.

През 2023 г. тя постигна две поредни победи с решение на съдиите над Паула Кристина и Инаба в Bellator. Планираше се дебютът ѝ в PFL през 2024 г. срещу Сантос в турнира, но тя се оттегли – а Дичева впоследствие спечели надпреварата, след като победи Сантос.