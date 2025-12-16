Хебър се раздели с четирима футболисти и води преговори за разтрогване с още един

Хебър обяви кадрови промени в отбора си. Иван Дишков, Богомил Божуркинм, Валентин Доцев и Димитър Калчев напускат клуба, а “гробарите” водят преговори за разтрогване и с Мартин Хайдаров. Футболистите ще се събрат за зима подготовка на 3 януари.

Ето какво пишат от Хебър:

Кадрови промени във ФК Хебър

Днес ФК Хебър се раздели по взаимно съгласие с футболистите Иван Дишков, Богомил Божуркин, Валентин Доцев и Димитър Калчев.

В момента ръководството на клуба води преговори за разтрогване на договора и с Мартин Хайдаров.

Преди 20 дни Хебър прекрати контрактите си със Светослав Диков, Николай Ганчев, Илия Русинов и Цветан Радев, които вече са свободни агенти.

Спортно-техническият щаб на мъжкия представителен тим активно работи по зимната селекция на отбора.

Старши треньорът Николай Митов разпусна футболистите в зимна ваканция, която ще продължи до 3 януари 2026 г.

