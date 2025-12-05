Популярни
Николай Митов: Живуркане в Хебър няма да има

  • 5 дек 2025 | 17:08
  • 432
  • 1

Старши треньорът на Хебър Николай Митов сподели мнението си след загубата с 2:3 от Фратрия на стадион "Спартак". Наставникът на "гробарите" заяви, че футболистите му са показали старание, но това няма как да го радва, тъй като си тръгват с празни ръце от Варна.

"Имахме чисти положения, от които да вкараме по-рано гол. Пропуснахме и дузпа. Имаше старание от футболистите, но това не ни радва, защото няма точки. От този мач може само да си вземем поуки.

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола
Хебър изглежда отбор, другото не ме интересува. Затова дойдох. В момента се изгражда отбор. Това е пътят. Живуркане в Хебър няма да има. Трябва да търсим по-висока класа. За 10 години от школата сме извадили един футболист. Трябват много реформи.

В момента нямаме основа, сега я градим. Днес не изиграхме лош мач. Не трябваше да го загубим", каза Митов.

