  Девет футболисти не заминаха с Хебър за мача срещу дубъла на Лудогорец

Девет футболисти не заминаха с Хебър за мача срещу дубъла на Лудогорец

  • 12 дек 2025 | 10:39
  • 181
  • 0
Девет футболисти не заминаха с Хебър за мача срещу дубъла на Лудогорец

Последен мач за годината предстои за Хебър. Днес от 14:00 часа пазарджиклии гостуват на Лудогорец II в отложен двубой от 14-ия кръг на Втора лига. И за тази среща кадровите проблеми в лагера на "зелените" са налице - Хебър замина на режим в Русе с ограничена група футболисти и доста лимитиран избор за треньора Николай Митов.

В клубния автобус за мача с разградчани не се качиха контузените Роберт Мазан, Момчил Цветанов, Марио Дадаков и Стилиян Тисовски, за които зимната ваканция настъпи преждевременно. За мача на комплекс "Гнездо на орли" няма да се разчита и на отстранените от заниманията на първия тим петима футболисти - Илия Русинов, Николай Ганчев, Светослав Диков, Цветелин Радев и Мартин Хайдаров.

Така в отсъствието на общо девет състезатели, групата за мача срещу дубъла на Лудогорец Николай Митов ще попълни с млади футболисти от школата.

