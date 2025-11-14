Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

  • 14 ное 2025 | 12:27
  • 3215
  • 4
17-годишният българин Валери Владимиров (централен защитник, N34) е титуляр за мъжкия тим на Милан в контрола срещу втородивизионния Виртус Ентела, която тече в момента. Резултатът през първото полувреме е 1:1. Наставникът Масимилиано Алегри залага на нашенеца заедно с играчи като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк, Первис Еступинян и Юсуф Фофана, които не са с националните си отбори. Мачът се играе в Солбиате Арно на около 50 км от Милано.

По принцип Владимир играе за резервния отбор на Милан - Милан Футуро, който се състезава в четвърта дивизия.

Българинът пристигна в Милан през лятото на 2024 г. с трансфер от родния му клуб Ботев (Пловдив). Около него се зашумя през изминалия август, когато Алегри го включи в групата за мач на мъжкия тим от турнира за Купата на Италия срещу Бари. Юношеският ни национал обаче не се появи в игра.

През миналия сезон Владимиров се състезава основно за състава на миланския гранд до 17 години, като записа няколко мача и за по-горните възрастови категории. Той взе участие в общо 30 двубоя, в които се отчете с гол и две асистенции.

Контролата е в две полувремена, като първото ще е от стандартните 45 минути, докато второто ще продължи само 30 минути.

