Добри Козарев: Всички дължими пари в Гигант вече са изплатени

  • 16 дек 2025 | 14:38
  • 477
  • 0

Радостни новини от Гигант (Съединение). Оповести ги пред Sportal.bg президента на клуба Добри Козарев.

„Всички дължими пари в Гигант вече са изплатени. За нас това не е повод за радост, просто се връщаме към нормалното си ежедневие. В днешно време всеки може да има затруднения. Преодоляхме ги. Опровергахме празните приказки, че отбора се разпада. Не, че сме им обръщали внимание. Общинското ръководство и ние които водим футболния клуб винаги сме изпълнявали ангажиментите си към отбора. Продължаваме напред към следващите си задължения“.

