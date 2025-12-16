Добри Козарев: Всички дължими пари в Гигант вече са изплатени

Радостни новини от Гигант (Съединение). Оповести ги пред Sportal.bg президента на клуба Добри Козарев.

„Всички дължими пари в Гигант вече са изплатени. За нас това не е повод за радост, просто се връщаме към нормалното си ежедневие. В днешно време всеки може да има затруднения. Преодоляхме ги. Опровергахме празните приказки, че отбора се разпада. Не, че сме им обръщали внимание. Общинското ръководство и ние които водим футболния клуб винаги сме изпълнявали ангажиментите си към отбора. Продължаваме напред към следващите си задължения“.