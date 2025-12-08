Гигант (Съединение) се раздели с треньора си

Данаил Бачков вече не е треньор на Гигант (Съединение). Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Ръководството на клуба изказва благодарности на досегашния си треньор и му пожелава успех в кариерата. Бачков пое Гигант преди началото на настоящия сезон. След първата му половина, отбора е 13-и в класирането на Югоизточната Трета лига. В 18-те мача досега, тима записа 7 победи, 2 равенства и 9 загуби, актив от 23 точки и голова разлика 28:30. Това е най-лошото класиране на Гигант за последните 8 години.