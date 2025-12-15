Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

Бившият капитан на Челси Джон Тери разкри, че дори са му минавали мисли за самоубийство във вечерта след прословутия му пропуск на дузпа във финала на Шампионската лига в Москва, загубен от Манчестър Юнайтед. През 2008 г. легендарният защитник можеше да донесе победата на „сините“, ако ударът му от бялата точка срещу "червените дяволи" беше попаднал в мрежата, но вместо това той нацели гредата, подхлъзвайки се секунда преди да отправи своя удар, а впоследствие тимът на сър Алекс Фъргюсън триумфира с трофея.

Самият Тери беше неутешим, след като пропиля шанса да спечели първата в историята на клуба титла от Шампионската лига. Бившият бранител реши да хвърли светлина върху тревожните мисли, които са се въртели в главата му след завръщането в хотелската му стая в онази нощ в Москва.

„След мача всички се върнахме в хотела, а аз бях на 25-ия етаж. Гледах през прозореца и си мислех: „Защо? Просто защо?“. Не казвам, че ако имах възможност, щях да скоча, но в такива моменти през главата ти минават всякакви неща. Тогава момчетата дойдоха и ме свалиха долу. Това са онези моменти на „Ами ако?“, в които просто не знаеш какво може да се случи.“

Мареска отказа да говори повече за “най-лошите 48 часа” и увери, че е отдаден на Челси

Тери прекара още девет години в Челси и най-накрая вдигна трофея от Шампионската лига през 2012 г. Но дори и този триумф беше помрачен, тъй като червеният картон, който получи на полуфиналите, го лиши от участие във финалния мач.

По време на бляскавата си кариера в Челси Джон Тери спечели пет титли от Премиър лийг и множество други големи трофеи. Тези отличия обаче не бяха достатъчни, за да засенчат подхлъзването при дузпата, което го преследва и до днес.

„И до днес това се върти в главата ми. С годините болката със сигурност омекна, но докато играеш, някак си го капсулираш и го избутваш в съзнанието си," продължава Тери своя разказ. „Сега, когато съм пенсионер, вече нямам фокуса да играя всяка седмица и да изпитвам тази тръпка, и това все още наистина ме тормози. Все още се будя посред нощ и си казвам: „О, това наистина се случи, да“. Не мисля, че някога ще изчезне. „Когато пропуснах дузпата в Москва, много бързо разбираш кои са ти приятели и кои са хората, които наистина ги е грижа за теб.



„Рей Уилкинс беше първият, който ми се обади след онзи мач, за да се увери, че съм добре, както и няколко други души. Това са моментите, които наистина те карат да осъзнаеш, че приятелите във футбола са малко и рядко се срещат. Но истинските се открояват в трудните моменти. Рей беше брилянтен и не се обади само веднъж, за да провери как съм," разказа Джон Тери за един от най-мрачните моменти в славната си кариера.

