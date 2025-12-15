Популярни
Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици

  • 15 дек 2025 | 17:18
  • 553
  • 0

Централният защитник на Нюкасъл Дан Бърн е с фрактура на ребро, съобщава “Дейли Мейл”. Това означава, че бранителят най-вероятно ще извън игра за следващите няколко седмици и няма да бъде на разположение на Еди Хау за натоварения период около празниците в края на годината. Това поставя “свраките” в още по-тежка ситуация, като в момента те разполагат с едва четирима здрави защитници, след като последователно извън строя излязоха Киърън Трипиър, Свен Ботман и Емил Крафт, а освен тях не могат да разчитат и на титулярния страж Ник Поуп.

Дербито на Североизточна Англия бе решено от красив автогол на Волтемаде

Самият Дан Бърн бе принудително заменен в дербито със Съндърланд, загубено с 1:0, след като получи травма в ребрата около три минути след началото на втората част. Той веднага бе откаран в местна болница поради затруднения с дишането, които са показали счупване на едно от ребрата.

