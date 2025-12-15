Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември - на живо от София след 1:3
  1. Sportal.bg
  2. Нант
  3. Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

  • 15 дек 2025 | 18:25
  • 687
  • 0
Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашеният тим на Нант в Лига 1 (предпоследно място в класирането) ще се опита да привлече в редиците си бившия френски национал Реми Кабела, твърди регионалният вестник "Уест Франс". "Канарчетата" вече смениха треньора си преди седмица, като Ахмед Кантари зае мястото на Луис Кастро,  а тимът вече привлече и колумбийския защитник на Ланс Дейвер Мачадо.

В момента Реми Кабела е футболист на гръцкия Олимпиакос, но получава много малко шансове за игра, като има непълни 10 мача от началото на сезона. 35-годишният атакуващ халф има четири мача за националния тим на Франция. Той е юноша на Монпелие, като по време на кариерата си играе още за Олимпик МарсилияСент Етиен и Лил във Франция, както и Нюкасъл във Висшата лига и руския Краснодар.  

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

  • 15 дек 2025 | 19:25
  • 360
  • 0
Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

  • 15 дек 2025 | 19:15
  • 862
  • 0
В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 652
  • 0
Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 3674
  • 0
Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

  • 15 дек 2025 | 17:39
  • 2847
  • 2
Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици

Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици

  • 15 дек 2025 | 17:18
  • 990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15513
  • 48
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4795
  • 1
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 27972
  • 44
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 24526
  • 43
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 11616
  • 17
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 13749
  • 44