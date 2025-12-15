Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашеният тим на Нант в Лига 1 (предпоследно място в класирането) ще се опита да привлече в редиците си бившия френски национал Реми Кабела, твърди регионалният вестник "Уест Франс". "Канарчетата" вече смениха треньора си преди седмица, като Ахмед Кантари зае мястото на Луис Кастро, а тимът вече привлече и колумбийския защитник на Ланс Дейвер Мачадо.

В момента Реми Кабела е футболист на гръцкия Олимпиакос, но получава много малко шансове за игра, като има непълни 10 мача от началото на сезона. 35-годишният атакуващ халф има четири мача за националния тим на Франция. Той е юноша на Монпелие, като по време на кариерата си играе още за Олимпик Марсилия, Сент Етиен и Лил във Франция, както и Нюкасъл във Висшата лига и руския Краснодар.

Снимки: Gettyimages