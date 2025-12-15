Популярни
  3. Сестри Стоеви излизат за последния си турнир през 2025 г.

  • 15 дек 2025 | 23:26
  • 333
  • 0
Петкратните европейски шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева ще завършат 2025 година с участие на турнир в Астана (Казахстан), като надпреварата ще се проведе от 17 до 21 декември и е от сериите „International Challenge“.

Сестри Стоеви са поставени под номер 1 в схемата и ще почиват в първия кръг. В двубой за място на четвъртфиналите те ще играят срещу Аня Джордан и Ким Матович (Словения).

Състезателките на България ще търсят осми трофей в деветия си финал за тази година, след като в неделя станаха шампионки на турнир в Индия.

Габриела Стоева ще вземе участие и в дисциплината смесени двойки със своя партньор Евгени Панев, а първите им съперници ще бъдат Бруно Карвальо и Мариана Пайва (Португалия).

В надпреварата ще стартира и Цветомир Стоянов, който ще започне от квалификациите на дисциплината единично мъже и ще играе при двойки мъже заедно с Евгени Панев.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// Facebook

