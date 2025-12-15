Популярни
Асен Златев: Мисля, че от следващата година ще започне да си проличава новият начин на работа

  • 15 дек 2025 | 15:14
  • 2230
  • 0

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златов заяви, че иска нещата в родните щанги да се случват по най-добрия начин и вярва, че от следващата година работата на новото ръководство ще започне да си проличава.

"Свикнали сме на трудности. Никога не е било лесно. Предполагам, че ще направим нещата по най-добрия начин. Мисля, че от следващата година ще започне да си проличава новият начин на работа и да бъдем в медиите само за положителни действия, положителни дейности и положително говорене", сподели Златев след края на извънредното общо събрание на федерацията, на което бе решено той да оглави родните шанги.

"Трябва да осигурим подготовка на националните отбори и на клубовете, трябва да се оправим с финансите. Сега разбираме, че въобще не е цветущо финансовото състояние и не е кой знае колко по-добре, отколкото беше преди една година", добави олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 година.

Цялото изказване на Асен Златев можете да изгледате във видеото по-долу.

