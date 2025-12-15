Популярни
  Бадминтонистките ни научиха съперниците си за финалите на Европейското отборно първенство

  • 15 дек 2025 | 15:14
  • 345
  • 0
Женският тим на България научи съперниците си за финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон в Истанбул.

Националките ще играят срещу Франция, Турция и Чехия в група 2. В група 1 са Дания, Украйна, Естония и Германия.

Българките се класираха за финалната фаза на надпреварата, след като спечели Европейската отборна квалификация по бадминтон в началото на месеца в София.

Финалите на Европейските отборни първенства по бадминтон за мъже и за жени ще се проведат от 11 до 15 февруари в Истанбул (Турция).

