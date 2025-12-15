Популярни
Сестри Стоеви ще завършат 2025 година с турнир в Астана
  15 дек 2025
Петкратните европейски шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева ще завършат 2025 година с участие на турнир в Астана (Казахстан). надпреварата ще се проведе от 17 до 21 декември и е от сериите International Challenge.

Сестрите са поставени под номер 1 в схемата и ще почиват в първия кръг. В двубой за място на четвъртфиналите те ще играят срещу Аня Джордан и Ким Матович (Словения).

Българките ще търсят осми трофей в деветия си финал за тази година, след като в неделя станаха шампионки на турнир в Индия.

Габриела Стоева е заявена и на смесени двойки с Евгени Панев, а първите им съперници ще бъдат Бруно Карвальо и Мариана Пайва (Португалия).

В надпреварата ще стартира и Цветомир Стоянов, която ще започне от квалификациите на единично мъже и ще играе на двойки мъже заедно с Евгени Панев.

