Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Европейският шампион по сумо Калоян Иванов: Работата с децата е привилегия

Европейският шампион по сумо Калоян Иванов: Работата с децата е привилегия

  • 31 окт 2025 | 14:12
  • 119
  • 0
Европейският шампион по сумо Калоян Иванов: Работата с децата е привилегия

"Галина Венева е човекът, който ме вкара в залата и още от самото начало стои до мен. Първата си стъпка в спорта направих на 7 годинки. Историята е интересна, защото...".

Думите са на Калоян Иванов. Многократен медалист в джудото и сумото, понастоящем - европейски шампион в последното направление! Но това далеч не е всичко...

Освен факта, че е действащ спортист на високо ниво, той е треньор на детска група в клуба, от който е произлязъл "Перун" (Перник), а в същото време е и отличен студент по право - потенциална професия, изискваща не по-малко солидна подготовка от тази, която се търси в спорта.

"Ако правиш нещо добре, се чувстваш добре. Ако се чувстваш добре, имаш самочувствие, ако имаш самочувствие, правиш нещо добре. Това е цикълът, по който се ръководя в спорта и в живота си", коментира още Калоян. И добавя:

"Думите на другите имат значение върху теб толкова, колкото самият ти им позволиш!".

Вижте целия разговор между Георги Петков и Калоян Иванов тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони

ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони

  • 31 окт 2025 | 08:27
  • 680
  • 0
Завръщането на Борислав Велев се отлага

Завръщането на Борислав Велев се отлага

  • 30 окт 2025 | 18:43
  • 1557
  • 1
Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

  • 30 окт 2025 | 17:29
  • 1472
  • 0
Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

  • 30 окт 2025 | 16:25
  • 2057
  • 0
Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

  • 30 окт 2025 | 14:01
  • 374
  • 0
(АРХИВ) Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

(АРХИВ) Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

  • 30 окт 2025 | 13:44
  • 427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 25551
  • 74
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 22329
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6067
  • 4
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3000
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 5796
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 18685
  • 8