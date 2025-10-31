Европейският шампион по сумо Калоян Иванов: Работата с децата е привилегия

"Галина Венева е човекът, който ме вкара в залата и още от самото начало стои до мен. Първата си стъпка в спорта направих на 7 годинки. Историята е интересна, защото...".

Думите са на Калоян Иванов. Многократен медалист в джудото и сумото, понастоящем - европейски шампион в последното направление! Но това далеч не е всичко...

Освен факта, че е действащ спортист на високо ниво, той е треньор на детска група в клуба, от който е произлязъл "Перун" (Перник), а в същото време е и отличен студент по право - потенциална професия, изискваща не по-малко солидна подготовка от тази, която се търси в спорта.

"Ако правиш нещо добре, се чувстваш добре. Ако се чувстваш добре, имаш самочувствие, ако имаш самочувствие, правиш нещо добре. Това е цикълът, по който се ръководя в спорта и в живота си", коментира още Калоян. И добавя:

"Думите на другите имат значение върху теб толкова, колкото самият ти им позволиш!".

Вижте целия разговор между Георги Петков и Калоян Иванов тук: