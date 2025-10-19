Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

Съдия в сумо борба беше принуден да защити „личното пространство“ на един състезател, за да предотврати разхлабването и падането на спортната екипировка. Инцидентът се случи по време на битка между Ура Казуки и Шонануми Момотаро в Роял Албърт Хол в Лондон, където се провежда голям сумо турнир.

What a way to win your sumo bout! 😮



Ura just casually lifts his opponent out the dohyo and the crowd loves it 🙌 pic.twitter.com/aQk25HXLA7 — BBC Sport (@BBCSport) October 18, 2025

Главният съдия в сумо борбата се нарича гуджи и носи традиционно церемониално облекло, подобно на кимоно. Неговата роля е да наблюдава борците, да взима решения за победителя и да изпълнява церемониални задължения. Негово задължение обаче е да помогне, когато екипировката „застрашава да се повреди“. Внимателният съдия бързо забеляза, че коланът на Ура започва да се отпуска. Това е единствената задължителна екипировка в самата борба. Маваши е широк колан от коприна или памук, дълъг около 9-10 метра, широк 40 см, който се увива около кръста и през слабините, покривайки гениталиите. Той позволява на противника да хваща и хвърля.

Съдията веднага постави ръце върху двамата сумо борци, а и двамата останаха неподвижни по време на паузата, която продължи около десет секунди. След това внимателно стегна колана, опитвайки се да предотврати падането му.

„Не искате мавашито ви да падне, виждал съм го преди и не е приятна гледка“, каза коментаторът на BBC.

След като се погрижи за колана на Ура около кръста, съдията бързо провери този на Шонануми, за да предотврати подобен инцидент. След това съдията докосна и двамата борци, за да поднови състезанието. Скоро след подновяването, Ура успя да обърне Шонануми и да си осигури победата в състезанието. Повече от 40 от най-добрите японски борци се състезават на това събитие, където е изграден автентичен ринг и покрив, напомнящи на светилище. Това е едва вторият път в историята, когато събитието се провежда извън Япония, като Лондон също беше домакин на турнира през 1991 година.