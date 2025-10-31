Популярни
Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  Французойки спряха сестри Стоеви в Саарбрюкен

  • 31 окт 2025 | 15:13
  • 182
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 1, отстъпиха в оспорван двубой пред седмите в схемата Марго Ламбер и Камий Погнанте (Франция) с 18:21, 21:16, 13:21 за 61 минути на корта.

Сестрите загубиха първия гейм, но във втората част водеха в резултата и след 21:16 изравниха. В решителния трети гейм се игра равностойно до средата, след което французойките направиха серия от 9:2 и затвориха мача.

