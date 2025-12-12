Популярни
Сестри Стоеви си гарантираха медал от турнира в Индия

  • 12 дек 2025 | 15:50
  • 422
  • 0
Сестри Стоеви си гарантираха медал от турнира в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите и си гарантираха медал на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, победиха петите в схемата Лани Маясари и Амалия Пративи (Индонезия) след обрат с 16:21, 21:12, 21:19 за 57 минути, за да запишат трети успех в надпреварата.   Българките загубиха първия гейм, но във водеха убедително и изравниха резултата. В третата част се игра равностойно, но Стефани и Габриела Стоева взеха аванс от 20:18 и спокойно затвориха мача.

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия).

