Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов изведоха Равена до 9-и успех в А2

Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов изведоха Равена до 9-и успех в А2

  • 15 дек 2025 | 15:42
  • 313
  • 0
Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов изведоха Равена до 9-и успех в А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар (Равена) продължават отличното си представяне във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим записа 8-а поредна и общо 9-а победа, след като надигра Свилупо Суд (Катания) с 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) в двубой от десети кръг.

Християн Димитров стана най-резултатен в мача със 17 точки (3 аса, 1 блок, 68% ефективност в атака - +12) и бе избран за MVP.

Самуил Вълчинов добави 10 точки (42% ефективност в атака, 23% перфектно и 62% позитивно посрещане - -1).

Италианският национал с български произход Мануел Златанов също записа 8 точки (4 аса, 1 блок).

За Катаня Келвин Нуачукуу записа 10 точки (1 блок).

Равена има 27 точки в актива си (9 победи, 1 загуба) и е лидер в Серия А2. Катания е на 8-ата позиция с 14 точки (5 победи, 5 загуби).

В следващия кръг Равена среща Тинет Прата (Порденоне), на 21 декември (неделя). Катания среща Виртус (Аверса).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Преслав Петков и Соренто с 5-а победа в А2

Преслав Петков и Соренто с 5-а победа в А2

  • 15 дек 2025 | 12:41
  • 685
  • 0
Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

  • 14 дек 2025 | 20:58
  • 7557
  • 2
Николай Желязков: Освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор

Николай Желязков: Освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор

  • 14 дек 2025 | 20:41
  • 2089
  • 0
Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

  • 14 дек 2025 | 20:33
  • 2783
  • 1
Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

  • 14 дек 2025 | 19:47
  • 2221
  • 0
Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

  • 14 дек 2025 | 19:07
  • 2018
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 13576
  • 21
11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 16:29
  • 1379
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 18373
  • 21
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 16388
  • 26
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 6780
  • 12
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 7282
  • 12