Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов изведоха Равена до 9-и успех в А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар (Равена) продължават отличното си представяне във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим записа 8-а поредна и общо 9-а победа, след като надигра Свилупо Суд (Катания) с 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) в двубой от десети кръг.

Християн Димитров стана най-резултатен в мача със 17 точки (3 аса, 1 блок, 68% ефективност в атака - +12) и бе избран за MVP.

Самуил Вълчинов добави 10 точки (42% ефективност в атака, 23% перфектно и 62% позитивно посрещане - -1).

Италианският национал с български произход Мануел Златанов също записа 8 точки (4 аса, 1 блок).

За Катаня Келвин Нуачукуу записа 10 точки (1 блок).

Равена има 27 точки в актива си (9 победи, 1 загуба) и е лидер в Серия А2. Катания е на 8-ата позиция с 14 точки (5 победи, 5 загуби).

В следващия кръг Равена среща Тинет Прата (Порденоне), на 21 декември (неделя). Катания среща Виртус (Аверса).