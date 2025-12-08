Популярни
Супер Бобо заби 38 точки на 42 години за победа №6 на Арис

  8 дек 2025
  • 1291
  • 1
Супер Бобо заби 38 точки на 42 години за победа №6 на Арис

Бившият национал Боян Йорданов продължава да впечатлява с изявите си в първенството на Гърция.

42-годишният диагонал заби феноменалните 38 точки (2 аса, 2 блока, 53% ефективност в атака - +27), а неговият Арис (Солун) излъга Ираклис в дербито на Висшата лига с 3:2 (25:22, 23:25, 16:25, 25:21, 17:15) в мач от 6-ия кръг.

Василис Мухлеас добави още 15 точки (1 ас, 2 блока).

Юношата на ВК Люлин Марио Петков, който има и гръцки паспорт влезе като резерва и записа 1 точки.

За Ираклис се изяви бившият гръцки национал Йоргос Цумакас с 30 точки (2 аса, 1 блок).

Това бе 6-а поредна победа за Супер Бобо и съотборниците му от Арис и те продължават да са лидер във втора дивизия на Гърция.

