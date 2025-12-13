Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Лубе без Алекс Николов в следващия си мач, от клуба протестират

Лубе без Алекс Николов в следващия си мач, от клуба протестират

  • 13 дек 2025 | 15:31
  • 682
  • 0

Голямата звезда на Кучине Лубе Чивитанова - българският национал Александър Николов, ще пропусне последния мач на отбора си от есенния полусезон в италианската Суперлига.

Николов е с наказание за един двубой заради натрупани картони. Лубе играе с Алианц Милано, на 14 декември (неделя) от 19:00 ч.

От Лубе останаха разочаровани от решението на Дисциплинарната комисия. След преглеждане на записите от страна на клуба не са намерени доказателства за неправомерно поведение от страна на национала.

"При 19:8 в четвъртия сет, след очевидна грешка на рефера, отговарящ за видеопроверката – свидетелство също от снимките и коментарите на журналистите от Модена – топката на Николов е докосната от блокадата на съперника, но точката е изключително присъдена за Модена. Алекс протестира със спокоен жест към противника и вижда червен картон. Това, добавено към предишния в Монца, води до автоматична дисквалификация за един мач. Ситуация, към която изразявам солидарността си с нашия играч, който заради това, което направи, не заслужаваше тази санкция...", заяви генералният мениджър на Лубе Джузепе Кормио.

От италианския вицешампион припомнят, че мачът е бил белязан от феърплей и великолепна публика, а Николов е топреализатор в първенството.

