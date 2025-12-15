Бруно Гимараеш: Разочарован и ядосан съм от играта ни в дербито

Халфът на Нюкасъл Бруно Гимараеш коментира загубата с 0:1 от Съндърланд в дербито между двата отбора от 16-ия кръг на английската Висша лига.

„Трудно ми е да го приема. Наистина съм разочарован. Имахме страхотна подготовка на тренировъчната база тази седмица, но дойдохме тук и не играхме играта, на която сме способни. Толкова съм разочарован и това ме ядосва. Не бяхме там. Нямаше удари, нямаше центрирания, нямаше подавания. Трябваше да изискваме повече топката.

Мисля, че просто възприехме стила, в който те ще играят – дълги топки, печелене на единоборства. В дербитата трябва да печелим в тези ситуации. Феновете са прави да критикуват, защото тази загуба е трудна за приемане. Имахме страхотен шанс да поведем и го пропиляхме. Наистина е разочароващо за мен.

Не е само поражението, а и начинът, по който играхме. Разочарован съм, фрустриран, нямаше енергия и никой не направи това, на което бяхме способни. Центриранията, подаванията - от моя гледна точка, бяхме пълна бъркотия. Разочарован, ядосан...“, цитира ESPN думите на 28-годишния бразилец.

Нюкасъл е 12-и в таблицата на английската Висша лига след 16 мача, с 22 точки.

Снимки: Imago