Дербито на Североизточна Англия бе решено от красив автогол на Волтемаде

Дербито на Североизточна Англия бе спечелено от Съндърланд. “Черните котки” победиха регионалния си съперник Нюкасъл с 1:0 в първия сблъсък между двата отбора в елита от март 2016 г. Единственото попадение в двубоя бе реализирано от Ник Волтемаде в 46-ата минута. Германският нападател обаче вкара в грешната врата. Той си отбеляза автогол в началото на второто полувреме след удар с глава.

Мачът очаквано предложи страхотна битка за всеки сантиметър терен, много сблъсъци и нерви пред фантастична атмосфера на “Стейдиъм ъф Лайт”. Двата отбора обаче не предложиха много футбол, а головите положения бяха изключителна рядкост. Съндърланд бе по-агресивният отбор и имаше предимство в голяма част от срещата, докато “свраките” разочароваха. Тимът на Режис Ле Брис показа, че на този етап няма намерение да намалява темпото и след този успех е на две точки от топ 4.

“Черните котки” започнаха по-добре мача и имаха предимство по отношение владеенето на топката. Те обаче не успяваха да стигнат до сериозни опасности пред вратата на съперника. Гостите действаха прекалено предпазливо и не създадоха нищо в предни позиции. В самото начало на второто полувреме Съндърланд поведе. Волтемаде се бе върнал да помага на защитата, но направи обратното. След центриране на Мукиеле германецът отправи отличен удар с глава, но към собствената си врата и топката се озова в мрежата.

Попадението даде още по-голяма увереност на домакините, които имаха контрол върху случващото се на терена, доколкото това е възможно в това дерби. Еди Хау видя, че нещата не се развиват добре и направи тройна смяна след час игра. Малко след това Бруно Гимараеш отправи изстрел, който не затрудни особено Рьофс, като това бе първият точен удар на гостите в мача. Домакините се дръпнаха назад, но в 72-ата минута Исидор отправи хубав изстрел от въздуха от малък ъгъл, но Рамсдейл изби. Нюкасъл направи опит да натисне, но той не се получи. Едно центриране на Мърфи след рикошет можеше да застраши вратата на Съндърланд, но влезлият като резерва Йоан Уиса не стигна до топката.

Снимки: Imago