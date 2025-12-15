Георги Глушков за кончината на Иван Евстатиев: Много тежка загуба за баскетбола

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков не скри, че загубата на Иван Евстатиев е тежка за всички, свързани с баскетбола. Глушков присъства на поклонението на легендарния треньор и ръководител, който почина в края на миналата седмица на 92-годишна възраст след кратко боледуване.

"Помня го от доста дълго време и неговите важни роли, които е имал в баскетбола, които винаги изпълнявал с много достойнство, с много честност и много трудолюбие, въпреки отговорността, която е носил", каза Георги Глушков пред Националния стадион "Васил Левски", където се състоя поклонението.

"Това е тежка загуба за баскетбола, защото той беше пример за всички нас. Просто наистина ми е тежко. Бяхме свикнали с него, да бъде до нас, дори до последно имахме разговори. Интересуваше се и даваше съвети. Много тежка загуба", продължи Глушков.

"Той беше много подреден човек. Всичко му беше в главата като организация. Създаваше организация. Държеше на организацията и на изпълнението. Това са моите впечатления, когато беше във федерацията във всичките му длъжности. Така беше и по времето, когато беше директор на дирекция в Министерството на младежта и спорта", добави президентът на баскетболната централа по повод кончината на Иван Евстатиев.

Снимки: Sportal.bg