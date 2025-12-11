Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев

Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев

  • 11 дек 2025 | 20:09
  • 173
  • 0
Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев

Президентът на БФБаскетбол Георги Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев, който напусна този свят на 92-годишна възраст след кратко боледуване.

"Иван Евстатиев е уникален за българския баскетбол. Познавам го от много години. Винаги е бил един пример за подражание, много взискателен, много строг, много справедлив. Това е мнението и на всички, които са работили с него. Аз нямах тази възможност във федерацията, но винаги е бил част от баскетбола. Винаги е мислил за баскетбола позитивно. Понякога и е критикувал. Така че аз към него имам най-топли чувства и много голямо уважение, разбира се. Съболезнования на близките му. Тази загуба е и наша, на българския баскетбол. Изключителна личност, има всички награди, които българският баскетбол е давал някога”, сподели президентът на БФБаскетбол Георги Глушков.

Както вече стана ясно, поклонението пред паметта на Иван Евстатиев щебъде на 15 декември (понеделник) на Националния стадион „Васил Левски“ от 11.00 ч.

