Нов директор в клуба на Илия Груев в Германия

  • 15 дек 2025 | 02:23
  • 130
  • 0
Нов директор в клуба на Илия Груев в Германия

Свен Мислинтат замени Клаус Алофс като член на Борда, отговарящ за спорта, във Фортуна (Дюселдорф), съобщиха от втородивизионния германски отбор, където помощник-треньор е българинът Илия Груев.

Мислинтат си изгради име с това, че открива талантливи футболисти и за последно беше технически директор в Борусия Дортмунд. Преди това работи като скаут на свободна практика за отбора от Дюселдорф.

„Фортуна е специален клуб с истинска страст и традиция“, коментира Мислинтат в клубното изявление, цитирано от агенция ДПА.

Роденият в Дюселдорф бивш нападател на Западна Германия Алофс заяви миналата седмица, че няма да поднови договора си след края на сезона, но раздялата с него се случи по-рано.

Тимът на Фортуна започна сезона с цел промоция в Бундеслигата, но към момента е предпоследен, след като загуби с 0:1 от Елферсберг днес.

За отбора Елферсберг титуляр беше българският национал Лукас Петков.

