  2. Нигерия
  Луукман и Осимен изстреляха Нигерия на 1/4-финалите

Луукман и Осимен изстреляха Нигерия на 1/4-финалите

  • 5 яну 2026 | 22:59
Нигерия се класира по безапелационен начин на 1/4-финалите на Купата на африканските нации. "Суперорлите" разбиха Мозамбик с 4:0 в четвъртфиналния сблъсък помежду им, а можеха да се поздравят и с по-голяма победа. В основата на успеха бяха двете големи звезди Адемола Луукман и Виктор Осимен, които отбелязаха три от головете. Луукман се разписа в 20-ата, а Осимен в 25-ата и 47-ата минута. Нападателят на Аталанта се отчете и с три асистенции. Четвъртият гол пък бе дело на Акор Адамс в 75-ата минута.

Резултатът можеше да бъде открит още във 2-рата минута, когато Виктор Осимен отбеляза, но голът не бе признат заради засада.

В 20-ата минута обаче логичното се случи и Нигерия поведе. Акор Адамс получи пас в коридор, напредна и подаде към Адемола Луукман, който от движение стреля във вратата за 1:0.

Само пет минути по-късно и "суперорлите" удвоиха преднината си. Този път Луукман центрира отляво и Виктор Осимен отблизо засече топката за 2:0.

Почти по идентичен начин падна и третият гол. В 47-ата минута Луукман центрира от аутлинията и намери Осимен, който бе точен за 3:0.

Четвъртото попадение пък бе дело на Акор Адамс, който получи в наказателното поле от Луукман и с мощен изстрел под гредата не остави шансове на вратаря.

Така Нигерия продължава към 1/4-финалите на турнира, където ще има за съперник някой измежду Алжир и ДР Конго.

