Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев влезе в треньорския щаб на втородивизионния германски Фортуна (Дюселдорф), съобщи официалният сайт на клуба. 55-годишният бивш български национал ще стане помощник-треньор заедно с Флориан Юнге в екипа на новия старши треньор на тима Маркус Анфанг. Груев ще дебютира на поста следващия понеделник срещу Брауншвайг в мач от Втора Бундеслига.

Родният специалист е работил като помощник-треньор в редица германски отбори като Арминия (Билефелд), Вердер (Бремен), Кайзерслаутерн и Дуисбург. Бил е помощник на българския национален отбор, както и на хърватския Хайдук (Сплит).

"Наистина очаквам с нетърпение новата си роля във Фортуна. Клубът е символ на страст, традиция и ясни спортни амбиции. Заедно със старши треньора Маркус Анфанг и целия треньорски екип искам да помогна да постигнем целите си този сезон. Разговорите с ръководството бяха много открити от самото начало. Усеща се, че тук се следва ясен план и че всички в клуба работят заедно с убеждение. Това ме убеди да приема предложението. Благодаря и на ръководството на ФК Инголщат, което направи преминаването ми в Дюселдорф възможно през настоящия сезон", коментира Илия Груев пред официалния сайт на Фортуна.