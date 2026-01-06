Защитник на Монако с тежка контузия

Защитникът на елитния френски Монако Мохамед Салису е със скъсани кръстни връзки на лявото коляно, като контузията е станало по време на мача на монегаските с Лион от Лига 1 в събота, съобщиха от клуба от княжеството, цитиран от АП.

"Медицинските прегледи показаха скъсване на вътрешната кръстна връзка", написаха от Монако в профила си в социалната мрежа X. "Клубът ще помага на Мохамед по време на възстановяването му и ще му предложи пълна подкрепа", се казва още в съобщението.

Японският нападател на Монако Такуми Минамино пострада от същата контузия, която получи миналия месец.

Салису премина в Монако преди три години, като преди това игра за английския Саутхaмптън във Висшата лига.