Фортуна загуби у дома в дебюта на Груев

Илия Груев дебютира с поражение в треньорския щаб на Фортуна (Дюселдорф) във Втора Бундеслига. Българинът е помощник на Маркус Анфанг, а Фортуна отстъпи с 1:2 на собствен терен срещу Айнтрахт (Брауншвайг) в среща от деветия кръг.

Кристиан Конте и Макс Мари се разписаха в полза на гостите преди почивката, а Кенет Шмит в 65-ата минута реализира единствения гол за тима от Дюселдорф.

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Фортуна се намира на 14-то място в класирането с актив от 10 точки. Лидер с 21 пункта е Шалке 04, който днес разгроми с 3:0 като гост друг от кандидатите за промоция - Хановер 96.

55-годишният бивш национал Илия Груев беше назначен в щаба на "червено-белите" от Дюселдорф преди седмица.

Снимки: Gettyimages