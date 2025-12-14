Миньор (Перник) обърна ЦСКА от 0:2 гейма в София

Отборът на ЦСКА отстъпи пред Миньор Перник с 2:3 (25:16, 25:23, 24:26, 23:25, 13:15) като домакин в двубой от 9-ия кръг на първенството на България по волейбол при жените (Демакс+ лига), с което беше сложен край на първия дял от редовния сезон.

„Червените“ допуснаха второ поражение в последните си 3 мача и общо трета загуба от началото на сезона, като заемат трета позиция във временното класиране. За Миньор успехът беше трети пореден, като тимът от Перник е осми с актив 3-6.

Домакините поведоха с 2:0 в срещата, а в третия гейм имаха аванс от 18:13 и 24:20, но Миньор стигна до 26:24 след серия от шест безответни точки в края. Последва оспорван четвърти гейм, след който гостите изравниха за 2:2, а в тайбрека волейболистките на Миньор надделяха с 15:13.

Сега предстои турнирът за Купата на България, който ще се проведе от 19 до 21 декември в столичната зала „Христо Ботев“.

Първенство на България по волейбол за жени, мачове от деветия кръг:

ЦСКА - Миньор Перник - 2:3 (25:16, 25:23, 24:26, 23:25, 13:15)

от събота:

ЦПВК - Марица 2022 - 3:2 (25:20, 17:25, 25:23, 14:25, 15:11)

ДКС Варна - Левски София - 1:3 (15:25, 25:22, 17:25, 9:25)

Дея спорт - Славия - 2:3 (25:23, 25:23, 21:25, 21:25, 24:26, 10:15)

Драгоман - Марица Пловдив - 1:3 (11:25, 26:24, 13:25, 9:25)

Временно класиране:

1. Марица 9 9 0 27:1 27 точки

2. Левски София 9 8 1 24:7 24

3. ЦСКА 9 6 3 20:10 19

4. ЦПВК 9 6 3 20:13 17

5. Марица 2022 9 4 5 16:16 13

6. Драгоман 9 4 5 13:18 12

7. Славия 2017 9 4 5 13:20 10

8. Миньор 9 3 6 14:20 9

9. Дея спорт 9 1 8 7:24 4

10. Варна ДКС 9 0 9 2:27 0