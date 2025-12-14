Мария Колева и Прая ще играят за бронза на клубния Мондиал

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) ще играят за бронза на Световното клубно първенство, което се провежда в Сао Пауло. Посрещачката и тимът й отстъпиха на Савино дел Бене (Скандичи) с 0:3 (23:25, 24:26, 19:25) в първия полуфинал на надпреварата.

Мария Колева се отчете с 3 точки. Най-резултатна бе Морган Фингъл със 17 точки (1 блокада), с 16 точки (2 аса, 1 блокада) завърши Пейтън Кефрий.

За Скандичи Екатерина Антропова бе над всички с 20 точки (3 аса, 1 блокада), с 16 точки приключи Ейвъри Скинър (3 блокади).

Двубоят е днес (14 декември) от 18:00 ч.

Прая среща загубилия от двойката Имоко Конеляно - Осаско Сао Кристовао Сауде.

Финалът е от 21:30 часа.