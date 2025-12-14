Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясни са 1/4-финалите на efbet Купа България за жени

Ясни са 1/4-финалите на efbet Купа България за жени

  • 14 дек 2025 | 14:29
  • 426
  • 0
Ясни са 1/4-финалите на efbet Купа България за жени

Станаха ясни 1/4-финалите на турнира efbet Купа България за жени, който ще се проведе от 19 до 21 декември в столичната зала “Христо Ботев”.

Това стана, след като се изораха срещите от есенния полусезон на Демакс + лигата за жени.

Шампионките от Марица (Пловдив), които са №1 до момента в редовния сезон, излизат срещу 8-ия Миньор (Перник) в първата 1/4-финална среща от 12:30 часа на 19 декември.

Вицешампионките от Левски София (2) срещат Славия (7) от 14:30 часа.

В третата 1/4-финална среща бронзовите медалистки от ЦСКА (3) играят срещу Драгоман (6) от 16:30 часа.

В последната 1/4-финална среща ЦПВК (4) излиза срещу Марица 2022 (5).

Полуфиналните срещу ще се играят на 20 декември (събота) от 16:30 и 19:00 часа.

Финалът ще се играе на 21 декември от 17:00 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов с 14 точки, Туркоа с победа №10 във Франция

Вени Антов с 14 точки, Туркоа с победа №10 във Франция

  • 13 дек 2025 | 23:40
  • 1366
  • 0
Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

  • 13 дек 2025 | 23:07
  • 13276
  • 1
Дея обърна Слави в София

Дея обърна Слави в София

  • 13 дек 2025 | 21:29
  • 1600
  • 2
Феноменален Тодор Скримов заби 30 точки, Левски срази Черно море във Варна

Феноменален Тодор Скримов заби 30 точки, Левски срази Черно море във Варна

  • 13 дек 2025 | 21:11
  • 7214
  • 2
Берое нанесе втора загуба на Нефтохимик в efbet Супер Волей

Берое нанесе втора загуба на Нефтохимик в efbet Супер Волей

  • 13 дек 2025 | 20:46
  • 2546
  • 6
Матей Казийски с 19 точки, Цветан Соколов с 13 точки, Халкбанк шокира лидера Зираатбанк

Матей Казийски с 19 точки, Цветан Соколов с 13 точки, Халкбанк шокира лидера Зираатбанк

  • 13 дек 2025 | 20:30
  • 7365
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 14209
  • 26
11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

  • 14 дек 2025 | 14:54
  • 2794
  • 0
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 14 дек 2025 | 15:01
  • 1349
  • 0
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 12554
  • 9
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 6868
  • 6
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в Гърция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в Гърция

  • 14 дек 2025 | 15:53
  • 2249
  • 0