Ясни са 1/4-финалите на efbet Купа България за жени

Станаха ясни 1/4-финалите на турнира efbet Купа България за жени, който ще се проведе от 19 до 21 декември в столичната зала “Христо Ботев”.

Това стана, след като се изораха срещите от есенния полусезон на Демакс + лигата за жени.

Шампионките от Марица (Пловдив), които са №1 до момента в редовния сезон, излизат срещу 8-ия Миньор (Перник) в първата 1/4-финална среща от 12:30 часа на 19 декември.

Вицешампионките от Левски София (2) срещат Славия (7) от 14:30 часа.

В третата 1/4-финална среща бронзовите медалистки от ЦСКА (3) играят срещу Драгоман (6) от 16:30 часа.

В последната 1/4-финална среща ЦПВК (4) излиза срещу Марица 2022 (5).

Полуфиналните срещу ще се играят на 20 декември (събота) от 16:30 и 19:00 часа.

Финалът ще се играе на 21 декември от 17:00 часа.