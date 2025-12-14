Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Ръководството на Спартак (Варна) ще беседва с феновете

Ръководството на Спартак (Варна) ще беседва с феновете

  • 14 дек 2025 | 15:49
  • 98
  • 0

Ръководството на Спартак (Варна) обяви беседа с феновете за бъдещето на клуба, която ще се проведе на 9 юнуари.

"Уважаеми фенове,

На 9 януари ще проведем открита беседа, на която всички вие сте добре дошли.

По време на срещата ще представим абсолютно всички разчети и отчети, ще обсъдим политиката и възможностите пред нашия клуб, както и начина, по който работим.

Ще ви запознаем подробно с отчета от каузата — как са разходвани средствата и по кои направления са насочени. Отделно ще представим цялостен финансов отчет на клуба, включващ приходи и разходи, за да стане ясно как сме се справяли, как сме успявали да покриваме плащанията и какво е реалното финансово състояние.

В допълнение ще бъде представен и прогнозен финансов разчет за близкото бъдеще/следващите 6 месеца.

Целта ни е да бъдете изцяло информирани и наясно с абсолютно всеки детайл. Заедно ще обсъдим и ще изберем как да продължим напред, спрямо ресурсите, с които разполагаме.

За тези от вас, които не могат да присъстват, ще бъде публикувана обобщена информация след срещата, а преди началото на сезона ще проведем нова открита пресконференция", гласи информацията на "соколите".

Дата: 9 януари
Час: 19:00 ч.
Място: Залата за пресконференции на стадион „Спартак“

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

  • 14 дек 2025 | 13:45
  • 1896
  • 6
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 14445
  • 26
Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

  • 14 дек 2025 | 13:35
  • 655
  • 0
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 12664
  • 9
Фратрия обяви още една раздяла

Фратрия обяви още една раздяла

  • 14 дек 2025 | 13:19
  • 961
  • 0
Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

  • 14 дек 2025 | 13:15
  • 1152
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

  • 14 дек 2025 | 14:54
  • 2865
  • 0
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 14445
  • 26
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 14 дек 2025 | 15:01
  • 1410
  • 0
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 12664
  • 9
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 6965
  • 6
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в Гърция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в Гърция

  • 14 дек 2025 | 15:53
  • 2281
  • 0